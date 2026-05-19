زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أميركي ضد إيران

خبرني - قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الاثنين، إن جماعته جاهزة عسكريا لأي تصعيد قد تُقدم عليه الولايات المتحدة ضد إيران.

وأضاف الحوثي في كلمة مصورة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر للتصعيد العسكري ضد إيران، محذرا من مخاطر ذلك على المنطقة بشكل عام.

وفي كلمته المصورة، قال عبد الملك الحوثي إن "الأمريكي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه لحصار الموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا ولا يبالي بذلك".

واعتبر الحوثي أن "المهم لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو خدمة إسرائيل قبل كل شيء حتى قبل أمريكا نفسها، وهناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة".

وحذر زعيم الحوثيين من أن أي تصعيد جديد سيكون له تبعاته الخطيرة على المنطقة بشكل عام.

وحول موقف الجماعة من مستجدات المنطقة أفاد الحوثي "نحن نتحرك شعبيا ورسميا في كل المجالات، وعلى المستوى العسكري جاهزون إن شاء الله لكل التطورات".​​​​​​​

ومساء الاثنين، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات تحمل تصعيدا ضد إيران، حيث ذكر أنه قرر تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء بطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف في تدوينة نشرها على منصة "تروث سوشيال"، إنه وجه الدفاع "بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".