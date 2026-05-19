طبيب: لا توجد جرعة آمنة من الكحول

خبرني - يشير الدكتور فلاديمير بوليبوك أخصائي المناعة والحساسية إلى أن منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مراكز علاج الأورام والإدمان الرائدة، تؤمن بعدم وجود جرعة آمنة من الكحول.

ويقول: "المخاطر الصحية، وخاصة السرطان، تزداد مع كل مشروب. وقد تحول الإجماع العلمي في السنوات الأخيرة نحو الامتناع التام عن الكحول".

ووفقا له، حتى المستوى المنخفض من استهلاك الكحول يرتبط بمخاطر. ويقول: "الكحول مادة مؤثرة على العقل وسامة، ويمكن أن تسبب الإدمان. كما أن الكحول مادة مسرطنة، حيث تصنفها الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة. وتشمل هذه المجموعة أيضا الأسبستوس ودخان التبغ والإشعاع المؤين. وهذا يعني وجود أدلة قوية على قدرتها على التسبب بالسرطان لدى البشر. ويرتبط استهلاك الكحول ارتباطا مباشرا بتطور سبعة أنواع على الأقل من السرطان- سرطان تجويف الفم، والبلعوم، والحنجرة، والمريء، والكبد، والقولون والمستقيم، وسرطان الثدي لدى النساء".

ومن جانبه يفند الدكتور فيتالي خولدين المتخصص في علاج الإدمان، الخرافة الشائعة حول الفوائد العلاجية للكحول لمرضى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويشير الطبيب، إلى أن الكحول يعتبر من بين "العلاجات الشعبية" لخفض ضغط الدم، وقد يعطي مفعولا مؤقتا، لكن عواقب تناول هذا "الدواء" بالغة الخطورة على الصحة.

ووفقا له، الكحول يخفض ضغط الدم مبدئيا عن طريق توسيع الأوعية الدموية مؤقتا. لكن سرعان ما يظهر التأثير المعاكس.

ويقول: "لاحقا، يزداد معدل ضربات القلب، وتتقلص الأوعية الدموية بشكل حاد. علاوة على ذلك، يتسبب الكحول في احتباس السوائل، ما يزيد من حجم الدم الإجمالي ويرهق القلب".

ويشير إلى أنه حتى تناول كمية صغيرة من الكحول بانتظام قد يبقي مستوى ضغط الدم مرتفعا عدة أيام. لذلك قد يؤدي "العلاج" بالكحول إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية لدى من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم.