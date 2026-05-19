خبرة مودريتش وشباب جفارديول يقودان طموحات كرواتيا في كأس العالم

خبرني - أدرج قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش في القائمة الأولية للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد أسابيع قليلة من خضوعه لجراحة في عظم الوجنة، حيث يستهدف نجم خط الوسط البالغ من العمر 40 عامًا المشاركة في البطولة للمرة الخامسة.

وأعلن زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا، تشكيلة مؤقتة تضم 33 لاعبًا قبل الكشف عن القائمة النهائية في الأول من يونيو/حزيران، للبطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

ومن المتوقع أن يتعافى مودريتش في الوقت المناسب من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي، ليقود خط وسط كرواتيا في ما يرجح أن يكون آخر ظهور له في كأس العالم.

ويتمتع الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018 بخبرة كبيرة، بعدما خاض 196 مباراة دولية، ولا يزال عنصرًا أساسيًا في طموحات كرواتيا.

وقال داليتش للصحفيين: «يتدرب وهو يرتدي قناعًا واقيًا للوجه، ويبلي بلاءً حسنًا. ربما ساعدته هذه الاستراحة. سنقيم حالته، لكن لا تراودني الشكوك بشأنه. سيكون في حالة جيدة».

وتخوض كرواتيا البطولة ضمن المجموعة الثانية عشرة، حيث تواجه إنجلترا وغانا وبنما.

ويعكس تشكيل الفريق مزيجًا من الخبرة والمواهب الصاعدة، خاصة في خط الدفاع، إذ يعد يوسكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، والشاب لوكا فوسكوفيتش، المعار إلى هامبورج من توتنهام هوتسبير، من أبرز الخيارات في مركز قلب الدفاع.

ولم يعد جفارديول، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى الملاعب إلا هذا الشهر بعد غياب دام خمسة أشهر بسبب كسر في عظم الساق، ويسعى لاستعادة جاهزيته الكاملة قبل المباراة الافتتاحية أمام إنجلترا يوم 17 يونيو/حزيران في أرلينجتون بولاية تكساس.

وقال داليتش: «نأمل أن يكون جاهزًا للعب. نتوقع أن يكون داعمًا كبيرًا لنا في الولايات المتحدة».

ويعتبر فوسكوفيتش «19 عامًا» أحد أكثر المدافعين الواعدين في أوروبا، كما عاد هو الآخر مؤخرًا من إصابة في الركبة.

ويقود داليتش منتخب كرواتيا منذ عام 2017، وحقق معه أفضل فتراته التاريخية، بعدما قاده إلى وصافة كأس العالم 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022.

وقال المدرب الكرواتي: «الهدف الرئيسي هو تجاوز مرحلة المجموعات. أنا متفائل كالعادة، لدينا منتخب جيد يجمع بين الجودة والشباب والخبرة».

وأضاف: «سنكون أكثر تماسكًا وسنلعب بأسلوب دفاعي أكبر أمام إنجلترا، مع الاعتماد على عدد أكبر من لاعبي الوسط. أما أمام غانا وبنما فسيكون الأداء أكثر هجومية، لكن المواجهتين لن تكونا أقل صعوبة».