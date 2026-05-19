الذهب يستقر وسط تركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط

خبرني - ظلت أسعار الذهب مستقرة إلى حد بعيد الثلاثاء، إذ أخذ المستثمرون قسطا من الراحة بعد التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط عقب إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما كان مقررا على إيران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4560.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى منذ 30 آذار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.1 % إلى 4563.50 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، في إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أبريل نيسان "تحاول الأسواق نوعا ما تحديد اتجاهها التالي في ظل ترقبها لمخاطر هذا الحدث".

ويتوقع المستثمرون أن يقدم المحضر، المقرر صدوره غدا الأربعاء، أدلة جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه أوقف هجوما كان من المقرر شنه على إيران للسماح بإجراء مفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية، وذلك بعد أن أرسلت إيران اقتراح سلام جديدا إلى واشنطن.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% ، مما هدأ بعض المخاوف من التضخم. ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن كيفن وارش سيؤدي اليمين رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمام ترامب الجمعة، لتختتم بذلك عملية تعيين الخبير المالي على رأس البنك المركزي في وقت يواجه فيه البنك تفاقم التضخم الذي قد يجعل من الصعب إقرار تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها الرئيس الأميركي بشدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 76.63 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 % إلى 1969.84 دولارا، وتراجع البلاديوم 1.2 % إلى 1401.74 دولارا.