موقع أميركي يتحدى تقدير البنتاغون لكلفة الحرب على إيران

خبرني - تجاوز الإنفاق الأمريكي على العملية ضد إيران 85 مليار دولار خلال الـ79 يوما منذ بدايتها، حسبما تفيد بيانات موقع Iran War Cost Tracker المتتبع لتكاليف الحرب الإيرانية.
وحسب الموقع، فإن هذا الرقم يشمل التكاليف المرتبطة بتموين القوات والسفن التي تم نقلها إلى المنطقة، والتكاليف الأخرى ذات الصلة.

وهذا التقدير يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن مبلغ الـ29 مليار الذي أعلنه قبل عدة أيام جولز هيرست، القائم بأعمال مدير الشؤون المالية في البنتاغون.

وكشف موقع آخر يديره باحثون في مختبر حلول المناخ بجامعة براون الأمريكية والذي يتتبع أعباء الحرب على المستهلكين الأمريكيين جراء ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، أن قفزة سعر البنزين بنسبة 51,4 % والديزل بنسبة 53,4 % كلفت المواطنين ما مجموعه أكثر من 42 مليار دولار حتى الآن، ما يعني حوالي 322.47 دولار لكل أسرة أمريكية.

 

