الأردن.. أجواء مغبرة الثلاثاء وكتلة هوائية لطيفة الحرارة الخميس

خبرني - تنخفض درجات الحرارة الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرا ومعتدل الحرارة في أغلب مناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية، داعية مرضى الجهاز التنفسي الى أخذ الاحتياطات اللازمة.

ويكون الطقس غدا الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مع هبات قوية احياناً مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.

اما الجمعة، ترتفع درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس مستقرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 28- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 26- 14 ، وفي المرتفعات الشمالية 22- 13، وفي مرتفعات الشراة 24- 14، وفي مناطق البادية 32 - 17، وفي مناطق السهول 27- 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 18 ، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21 ، وفي البحر الميت 35 - 20 ، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.