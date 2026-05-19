إيلون ماسك يخسر القضية ضد (أوبن أيه آي)

خبرني - رفضت محكمة أمريكية، يوم الاثنين، دعوى رجل الأعمال إيلون ماسك ضد شركة "أوبن أيه آي"، التي اتهمها ماسك "بالابتعاد عن مهمتها الأساسية".

واعتبرت هيئة المحلفين في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن دعوى ماسك جاءت متأخرة.

وفي أعقاب صدور الحكم، أعلن محامي ماسك أنه يحتفظ بحقه في تقديم الطعن، لكن القاضية إيفون غونزاليز روجرز اعتبرت أنه قد يواجه معركة شاقة، مشيرة إلى انقضاء المدة الزمنية محددة قانونا لرفع الدعوى قبل أن يرفعها ماسك.

وكان ماسك قد رفع دعوى في عام 2024 ضد شركة "أوبن أيه آي" ومديرها التنفيذي سام ألتمان ورئيسها غريغ بروكمان بالتلاعب، وإقناعه باستثمار 38 مليون دولار، والانتقال بشكل خفي من مشروع غير ربحي أصلا إلى مشروع تجاري مع جذب استثمارات إضافية بعشرات المليارات من الدولارات.

واتهم ماسك "أوبن أيه آي" ومدراءها بـ "سرقة مشروع خيري".

وكان إيلون ماسك عضوا في مجلس إدارة "أوبن أيه آي" حتى عام 2018، ثم غادر الشركة وأطلق مشروعا للذكاء الاصطناعي خاصا به تحت اسم xAI.