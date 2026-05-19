*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيلون ماسك يخسر القضية ضد (أوبن أيه آي)

  • 19 أيار 2026
  • 03:49
إيلون ماسك يخسر القضية ضد أوبن أيه آي

خبرني - رفضت محكمة أمريكية، يوم الاثنين، دعوى رجل الأعمال إيلون ماسك ضد شركة "أوبن أيه آي"، التي اتهمها ماسك "بالابتعاد عن مهمتها الأساسية".

واعتبرت هيئة المحلفين في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن دعوى ماسك جاءت متأخرة.

وفي أعقاب صدور الحكم، أعلن محامي ماسك أنه يحتفظ بحقه في تقديم الطعن، لكن القاضية إيفون غونزاليز روجرز اعتبرت أنه قد يواجه معركة شاقة، مشيرة إلى انقضاء المدة الزمنية محددة قانونا لرفع الدعوى قبل أن يرفعها ماسك.

وكان ماسك قد رفع دعوى في عام 2024 ضد شركة "أوبن أيه آي" ومديرها التنفيذي سام ألتمان ورئيسها غريغ بروكمان بالتلاعب، وإقناعه باستثمار 38 مليون دولار، والانتقال بشكل خفي من مشروع غير ربحي أصلا إلى مشروع تجاري مع جذب استثمارات إضافية بعشرات المليارات من الدولارات.

واتهم ماسك "أوبن أيه آي" ومدراءها بـ "سرقة مشروع خيري".

وكان إيلون ماسك عضوا في مجلس إدارة "أوبن أيه آي" حتى عام 2018، ثم غادر الشركة وأطلق مشروعا للذكاء الاصطناعي خاصا به تحت اسم xAI.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام OpenAI
إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام OpenAI
  • 2026-05-18 23:11
ما قصة ساعة سواتش الجديدة؟ ولماذا أشعلت الفوضى في المتاجر؟
ما قصة ساعة سواتش الجديدة؟ ولماذا أشعلت الفوضى في المتاجر؟
  • 2026-05-18 22:44
دليلك لاختيار شاشة متنقلة مناسبة لاحتياجاتك المختلفة
دليلك لاختيار شاشة متنقلة مناسبة لاحتياجاتك المختلفة
  • 2026-05-18 22:32
سيري يدخل مرحلة جديدة.. تطبيق مستقل وخيارات خصوصية متقدمة
سيري يدخل مرحلة جديدة.. تطبيق مستقل وخيارات خصوصية متقدمة
  • 2026-05-18 19:59
تحديث جديد من غوغل يمنح Google Photos تحكما أسرع بالفيديو
تحديث جديد من غوغل يمنح Google Photos تحكما أسرع بالفيديو
  • 2026-05-18 19:20
BYD توسّع هيمنتها الأوروبية بطفرة مبيعات وشحن خارق للسيارات
BYD توسّع هيمنتها الأوروبية بطفرة مبيعات وشحن خارق للسيارات
  • 2026-05-18 19:06