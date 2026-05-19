الخطوط الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط

خبرني - أفادت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، في بيان على موقعها الإلكتروني، بأنها قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ودبي وبيروت والرياض، على خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن الشركة اتخذت قرارات مماثلة عدة مرات منذ بدء التصعيد في الشرق الأوسط بسبب الأحداث في المنطقة.

وجاء في البيان: "نظرا للوضع الأمني ​​في وجهة الرحلات وإغلاق بعض المجالات الجوية، تضطر الشركة إلى تمديد تعليق رحلاتها: من وإلى الرياض حتى 26 مايو 2026 شاملا؛ ومن وإلى دبي حتى 3 يونيو 2026 شاملا (أي حتى 4 يونيو 2026 للرحلات المغادرة من دبي)؛ ومن وإلى تل أبيب وبيروت حتى 3 يونيو 2026 شاملا".

وشهدت حركة الطيران المدني إلى الشرق الأوسط موجة واسعة من التعليق والإلغاء وتغيير المسارات نتيجة لتصاعد التوترات العسكرية والمواجهات التي شملت إيران وأطرافا إقليمية أخرى في وقت سابق من هذا العام. وعلى الرغم من صدور إعلانات بوقف إطلاق النار وبدء ترقب العودة التدريجية للحركة الجوية، إلا أن العديد من شركات الطيران العالمية ما زالت تمدد تعليق رحلاتها أو تعدل جداولها لتجنب بعض الأجواء الإقليمية.

على سبيل المثال، علقت مجموعة لوفتهانزا (تشمل الخطوط السويسرية، النمساوية، وبروكسل)، رحلاتها إلى وجهات رئيسية مثل أبوظبي، وعمّان، وبيروت، والدمام، الرياض، أربيل، مسقط، وطهران حتى 24 أكتوبر 2026. وكذلك ألغت الخطوط الجوية التركية، رحلاتها إلى إيران، والعراق، والكويت، البحرين، والوجهات السعودية (الدمام والرياض)، والإماراتية (أبوظبي والشارقة) حتى 1 يونيو 2026.