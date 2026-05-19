بالفيديو .. شباب ينهون حياة خالهم في بغداد بسبب (عكال)

خبرني - أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، يوم الاثنين، القبض على متهمين بقتل خالهم بـ 10 طلقات نارية بسبب خلاف على سقوط "عكال".

وقالت القيادة في بيان إن "مديرية مكافحة إجرام الكرخ - قسم الشعلة لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطن بعد تعرضه لأكثر من 10 إطلاقات نارية في الرأس".

وأضافت القيادة أن الجريمة وقعت إثر خلاف بسيط تطور بسبب سقوط "عكال" والد المتهمين.

وأشارت في بيانها إلى أن المتهمين حاولوا التواري عن الأنظار والتنقل بين أكثر من محافظة بهدف تضليل الأجهزة الأمنية والهروب من العدالة.

وتابعت قائلة: "إلا أن مفارز المكافحة تمكنت من تحديد أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية".

وأفادت بأن عملية القبض جاءت بعد جهد استخباري وتحقيقات دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات الجناة.

وأوضحت قيادة شرطة بغداد الكرخ أنه سيتم عرضهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل.