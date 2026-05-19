رسميا .. الاصابة تبعد نجم برشلونة عن كأس العالم

خبرني - يغيب لاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز عن صفوف منتخب بلاده إسبانيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف بعد أن شخّص ناديه الكتالوني الاثنين إصابته بكسر في القدم يتطلب تدخلاً جراحياً.

وكان من المرجح أن يستدعي المدرب لويس دي لا فوينتي اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً إلى صفوف المنتخب للمشاركة في البطولة المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتعرّض فيرمين للإصابة خلال فوز برشلونة، بطل الدوري للعام الثاني توالياً، على ريال بيتيس (3-1) في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، أمس الأحد.

وقال برشلونة في بيان: "تعرض لاعب الفريق الأول فيرمين لوبيز لكسر في مشط القدم اليمنى خلال مباراة الأمس. وسيخضع اللاعب لعلاج جراحي".

وأصبح لوبيز عنصراً أساسياً في صفوف برشلونة خلال الموسمين الماضيين، ولديه سبع مشاركات دولية مع منتخب إسبانيا.

وأمس الأحد، استعاد برشلونة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري عقب فوزه الكبير على ضيفه ريال بيتيس.

وافتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 28.

ثم عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وقلص إيسكو الفارق بتسجيله هدفاً لبيتيس في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

لكن جواو كانسيلو أضاف الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 74.