بقناع واق .. مودريتش يقود قائمة كرواتيا لمونديال 2026

خبرني - رغم خضوعه مؤخراً لعملية جراحية دقيقة في عظم الوجنة، رفض الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش الاستسلام، ليتصدر القائمة الأولية لمنتخب بلاده المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم 2026. ويبدو أن صاحب الـ 40 عاماً والفائز بالكرة الذهبية 2018، عازم على كتابة الفصل الأخير في مسيرته الدولية الشاهقة من خلال المشاركة في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

أعلن المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، عن تشكيلة مؤقتة تضم 33 لاعباً، على أن يتم تقليصها إلى القائمة النهائية في 1 يونيو/حزيران المقبل، استعداداً للبطولة التاريخية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.