رسميا .. نيمار في قائمة البرازيل للمونديال بقرار تاريخي من أنشيلوتي

خبرني - فجّر المدير الفني الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في الأوساط الرياضية العالمية، بعدما أعلن رسمياً عن قائمة "السيليساو" النهائية المكونة من 26 لاعباً لخوض نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عودة تاريخية وغير متوقعة للساحر نيمار جونيور.

وجاء استدعاء الهداف التاريخي للبرازيل بمثابة الصدمة السعيدة لعشاق كرة القدم، لا سيما أن الكثير من التكهنات والشكوك أحاطت بمستقبل اللاعب الدولي البالغ من العمر 34 عاماً، ومدى جاهزيته البدنية بعد موسم شاق ومثقل بالإصابات.

نيمار في قائمة البرازيل بعد غياب 3 سنوات

ولم يرتدِ نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، ومهاجم سانتوس الحالي، قميص المنتخب البرازيلي في أي مباراة رسمية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب لعنة الإصابات المتكررة التي هددت بإنهاء مسيرته الدولية مبكراً. إلا أن إصرار اللاعب، الذي خاض 15 مباراة فقط مع سانتوس هذا الموسم، أقنع أنشيلوتي بقدرته على تقديم الإضافة الفنية والروح القيادية في غرف الملابس.