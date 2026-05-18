اعتراف حكومي يبرئ برشلونة في قضية نيغريرا

خبرني - حصل نادي برشلونة على اعتراف حكومي، يمنحه البراءة في القضية التي عرفت إعلامياً باسم "نيغريرا".

قضية نيغريرا ظهرت في فبراير/شباط 2023، واتُهم فيها برشلونة بارتكاب جرائم فساد، عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 مليون يورو إلى الحكم السابق بين عامي 2000 و2018 أثناء فترة توليه منصبه كنائب في اللجنة الفنية للحكام.

وأكد برشلونة أنه استعان بخدمات خوسيه نيغريرا كمستشار خارجي لكي يقوم بتزويد النادي بتقارير "تتعلق بالتحكيم".

بينما ينفي الحكم السابق تلقيه أي رشوة لتوجيه قرارات التحكيم لصالح البارسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مصلحة الضرائب أصدرت تقريراً أكدت فيه إلى أن مدفوعات برشلونة إلى نيغريرا لم تكن من أجل شراء الحكام أو التأثير على النتائج الرياضية.

هذا التقرير يمنح النادي الكتالوني دفعة قوية في القضية التي هددته بعقوبات مالية ورياضية قوية، في حالة إدانته.

فضلاً عن ذلك، فإن هذا التقرير يأتي بعد اتهامات أطلقها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأن فريقه ضاعت منه 7 ألقاب دوري بسبب ما فعله برشلونة مع نيغريرا.