الاثنين: 18 أيار 2026
  الأردن.. ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل

الأردن.. ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل

ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، المباحث البيئية، كمية من مستحضرات التجميل غير المجازة والمقلدة، تُروّج عبر  صفحة إلكترونية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي بلغ عدد متابعيها 95 ألف متابع. 

وبينت المؤسسة، في بيان صحفي، أن فرقها الرقابية المختصة، ومن خلال عمليات رصد وتتبع إلكتروني دقيقة، تمكنت من تحديد مصدر التزويد والوصول إلى موقع تجهيز الطلبات والتخزين، حيث جرى ضبط كامل الكمية، إضافة إلى المباشرة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القائمين على الصفحة وشركة التوصيل وصاحب المستودع للنائب العام.

وفي عملية رقابية نوعية أخرى، تمكنت كوادر المؤسسة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، وبناءً على تتبع صفحة إلكترونية أخرى على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بلغ عدد متابعيها 8 آلاف متابع حيث تم ضبط إحدى الشقق السكنية في العاصمة عمّان، والتي استُخدمت لغايات تجهيز وتخزين مستحضرات تجميل غير مجازة،
حيث تم ضبط كامل الكمية من المستحضرات، إلى جانب عبوات ومواد تعبئة وتغليف، والمباشرة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة صاحبة الصفحة الإلكترونية للنائب العام.

وأكدت المؤسسة أن حملاتها الرقابية وعمليات الرصد والتتبع الإلكتروني مستمرة لضبط أي تداول غير مشروع لمستحضرات غير مجازة أو مجهولة المصدر تروّج عبر بعض المنصات الإلكترونية، كما تهيب بالمواطنين عدم شراء المستحضرات التجميلية أو الصيدلانية من مصادر غير موثوقة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى أو استفسارات عبر خط الشكاوى المجاني (117114)، أو من خلال تطبيق “واتس آب” على الرقم (0795632000).
 

الدفاع المدني يخمد حرائق أعشاب ومحاصيل زراعية في عدد من المحافظات وينشر عددا من التحذيرات
  • 2026-05-18 21:35
  • 2026-05-18 21:35
توضيح أمني حول فيديو الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد
  • 2026-05-18 13:12
  • 2026-05-18 13:12
وفاة و5 إصابات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة في الأردن
  • 2026-05-18 10:01
  • 2026-05-18 10:01
الاردن .. شاب يقتل صديقه بسبب التهكم
  • 2026-05-17 19:12
الأردن .. الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات
  • 2026-05-17 17:14
  • 2026-05-17 17:14
مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة
  • 2026-05-17 15:18
  • 2026-05-17 15:18