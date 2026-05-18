توتر وقلق.. كيف سيعيش نيمار أصعب ساعة في مسيرته؟

خبرني - سيبقى النجم الكبير نيمار في منزله إلى جانب عائلته وأصدقائه خلال الساعة المقبلة من مساء يوم الاثنين "بتوقيت غرينتش" لمتابعة إعلان المدرب كارلو أنشيلوتي لقائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وتساور الجماهير البرازيلية شكوك في إمكانية مشاركة النجم الكبير الذي يعتبر أفضل هداف في تاريخ المتوج بكأس العالم 5 مرات بسبب لياقته البدنية ومعاناته من عدة إصابات في الأعوام الماضية.

وكشف موقع "أو غلوبو" البرازيلي الشهير أن نيمار، الذي خضع لفحص طبي روتيني يوم الاثنين بناء على طلب الاتحاد المحلي، سيكون متواجداً في منزله رفقة عائلته وأصدقائه لمتابعة فعالية الإعلان عن قائمة أنشيلوتي التي ستسافر إلى أميركا الشمالية للمشاركة في المونديال، بينما سيتواجد موظفو سانتوس، فريق نيمار، في مقر النادي لمتابعة الإعلان وسط تفاؤل كبير بأن ينضم القائد إلى تشكيلة "سيليساو" المكونة من 26 لاعباً.

ويعاني نيمار من آلام في ربلة الساق واستبعد كوكا مدربه في سانتوس مشاركته بمباراة سان لورنزو التي تقام ضمن بطولة كوبا سودا أمريكانا.

ولم يلعب نيمار مع منتخب البرازيل منذ 2023 وتحديداً أمام أوروغواي عندما أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك نيمار في 3 نسخ من كؤوس العالم وهي 2014 في البرازيل، 2018 في روسيا وأخيراً مونديال قطر عام 2022.