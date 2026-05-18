ديلي ميل: غوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي نهاية الموسم

خبرني - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مساء الاثنين أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن مانشستر سيتي عرف بقرار مدربه الأسطوري، وبات يستعد لإقامة حفل وداع يليق بما قدمه مع الفريق. بينما ربطت وسائل إعلام مختلفة في فترات سابقة إنزو ماريسكا مساعد بيب سابقاً والذي تولى تدريب تشيلسي قبل إقالته الموسم الحالي بأنه سيكون المدرب القادم للفريق السماوي.

وتولى غوارديولا تدريب سيتي في 2016، إذ قاده في 591 مباراة في مختلف البطولات فاز في 416 وتعادل 86 مرة بينما تلقى الخسارة في 89 مناسبة.

وحقق بيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع سيتي 6 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات وكأس الرابطة 5 مرات إضافة إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي عقب التغلب على إنتر ميلان في نهائي نسخة موسم 2022-2023.