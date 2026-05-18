نجوم منتخب النشامى يدخلون اجواء المونديال

خبرني - بدأ نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم بدخول اجواء المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 الشهر المقبل في الولايات الأميركية والمكسيك وكندا.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة التاريخية في المونديال من خلال اللعب في المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين، حيث يستهل المنتخب مشواره بلقاء النمسا يوم 17 المقبل، ثم ملاقاة الجزائر يوم 23، وأخيرا لقاء منتخب الأرجنتين يوم 28 من نفس الشهر في ختام دور المجموعات.

وبعد انتهاء المنافسات المحلية انخرط نجوم المنتخب في الأجواء المونديالية وبدء ترتيبات التحضيرات والأمور الإدارية خاصة بعد أن أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي تشكيلة المنتخب الأولية التي ستمثل الأردن في المونديال والتي تضم 30 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

كما بدأ اللاعبون المصابون او الذين يعانون من الاجهاد، في الانخراط بتدريبات فردية بإشراف الطواقم الفنية والطبية للمنتخب تمهيدا لبدء التجمع الرسمي الذي يعتبر الاخير استعدادا لكأس العالم.

ويبدأ المنتخب الوطني تحضيراته في مركز اعداد النشامى بالعاصمة عمان الخميس المقبل يسبقه إجراء تدريبات فردية لبعض اللاعبين، فيما يغادر وفد النشامى إلى العاصمة السويسرية مساء الخميس 28 من الشهر الحالي.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره السويسري وديا يوم 31 الحالي على ملعب "كيوبين بارك" في مدينة سانت غالن السويسرية، قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة خلال الفترة 1-10 حزيران ويتخلله مواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في ملعب سنابدراجون، قبل أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية.

ويبحث نجوم المنتخب خلال المونديال عن تحقيق انحاز جديد في مشاركتهم الأولى والتاريخية في كأس العالم، مستمدين الثقة من الدعم الكبير الذي يحظون به.

وقال اللاعب السابق فايز يوسف إن الأردنيين يجمعون على حب وتشجيع المنتخب، ويساندون اللاعبين بكل قوة لتحقيق نتائج مميزة بالمونديال.

وأشار فايز إلى أن المناكفات النادوية بين الجماهير توقفت الأن، وتوحد مشجعو الأندية جميعا وراء المنتخب لتحقيق نتائج لافتة في كأس العالم.

ويرى المشجع مصلح فريحات أن المنتخب بدأ الخطوات الفعلية التي تسبق المونديال من خلال اعلان قائمة اللاعبين، وتحديد موعد المعسكر التدريبي الداخلي الذي يسبق السفر إلى سويسرا.

واعتبر فريحات أن اتحاد الكرة ابدع بتنظيم مباراتين وديتين للمنتخب الوطني أمام منتخبين قويين مثل سويسرا وكولومبيا، قبل خوض المباريات الرسمية في كأس العالم، معتبرا أن هاتين المباراتين تعتبران أعدادا حقيقيا ومثاليا للمنتخب قبل بدء المشوار المونديالي الرسمي.

ويقول المتابع للكرة الأردنية معاذ عبدالله أن "المنتخب دخل مرحلة الجد"، وأن الجميع يساند النعامى في المعترك العالمي الكروي، مشيرا إلى أن تشكيلة المنتخب الأخيرة تعتبر مثالية وجيدة وفقا لرؤية المدرب سلامي.