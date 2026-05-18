الاثنين: 18 أيار 2026
وزير خارجية البرتغال: الطيران المباشر بين لشبونة وعمّان سيعزز العلاقات التجارية

  • 18 أيار 2026
  • 23:14
خبرني - قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، إن الأردن "لاعب رئيسي في الشرق الأوسط" ويدعم حل الدولتين، مؤكدا بحث ملفات عديدة مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، أبرزها الأمن والدفاع.

وأضاف رانجيل، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العاصمة البرتغالية لشبونة، مساء الاثنين، أن الجانبين بحثا أيضا تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن تشغيل رحلات طيران مباشرة بين لشبونة وعمّان من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية البرتغالي أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات بين البلدين حول ملفات سوريا وغزة والضفة الغربية.

