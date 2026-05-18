إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام OpenAI

خبرني - أصدرت هيئة محلفين أميركية حكما اليوم الاثنين بخسارة إيلون ماسك للدعوى القضائية التي رفعها على شركة "أوبن إيه آي"، وخلصت إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي غير مسؤولة أمام ماسك عن انحرافها عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية.

وفي حكم بالإجماع، قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إن ماسك رفع الدعوى متأخراً.

وبدأت المحاكمة في 28 أبريل/نيسان. واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن.إيه.آي والذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء من حيث كيفية استخدامه أو المستفيد منه، بما في ذلك الجانب المالي، وفق "رويترز".

ويستخدم الناس الذكاء الاصطناعي لأغراض لا حصر لها منها التعليم، والتعرف على الوجوه، والاستشارات المالية، والصحافة، والبحوث القانونية، والتشخيصات الطبية، وكذلك في أعمال تزييف ضارة.

ويعبر كثيرون عن عدم ثقتهم في هذه التكنولوجيا ويخشون من أن تؤدي إلى فقدان الناس لوظائفهم.

وصدر الحكم بعد 11 يوماً من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وسام ألتمان، المؤسس المشارك لأوبن إيه.آي، لهجمات متكررة.

واتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه مهتم بالمال أكثر من خدمة الجمهور.

وفي مرافعته الختامية، ذكّر محامي ماسك، ستيفن مولو، المحلفين بأن عدداً من الشهود شككوا في صدق ألتمان أو وصفوه بالكاذب، وأن ماسك لم يرد بنعم قاطعة عندما سئل خلال المحاكمة عما إذا كان جديرا بالثقة تماما.

وقال مولو: "مصداقية سام ألتمان هي القضية المطروحة مباشرة. إذا لم تصدقوه، فلا يمكنهم الفوز".

واتهم ماسك "أوبن إيه.آي" بالسعي للثراء على حساب المنظمة غير الربحية، وعدم إعطاء الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي. كما زعم أن شركة مايكروسوفت كانت تعلم طوال الوقت أن "أوبن إيه.آي" تهتم بالمال أكثر من الاهتمام بالغير.

وردت "أوبن إيه.آي" بأن ماسك هو من كان يرى علامات على الربح، وأنه انتظر طويلاً قبل أن يدعي أن الشركة انتهكت اتفاقية تأسيسها الرامية إلى بناء ذكاء اصطناعي آمن لصالح البشرية.

وقال وليام سافيت محامي "أوبن إيه.آي" في مرافعته الختامية إن ماسك قد يكون لديه قدرات استثنائية في صنع الربح في بعض المجالات، "لكن ليس في مجال الذكاء الاصطناعي".

وتتنافس "أوبن إيه.آي" مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى ومنها "أنثروبيك"، و"إكس إيه.آي"، وتستعد لطرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم الشركة فيه إلى تريليون دولار.

وأنفقت "مايكروسوفت" أكثر من 100 مليار دولار على شراكتها مع "أوبن إيه.آي"، وفقا لشهادة أحد المسؤولين التنفيذيين في "مايكروسوفت".

وأصبحت إكس إيه.آي التابعة لماسك الآن جزءا من شركته الفضائية سبيس إكس التي تستعد لطرح عام أولي قد يتجاوز حجمه حجم طرح "أوبن إيه آي".