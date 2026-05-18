العراق يدعو السعودية لتبادل المعلومات حول محاولة استهدافها

خبرني - أكد العراق أنه يحقق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف السعودية أمس الأحد. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية لم ترصد أي طائرات مسيرة تم إطلاقها في المجال الجوي للبلاد.

كما أشارت إلى أن العراق لم يرصد أي معلومة من خلال وسائله بشأن استهداف السعودية.

كما أوضحت أنها باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات محاولة استهداف المملكة بـ 3 مسيرات. ودعت السعودية لتبادل المعلومات بخصوص محاولة استهدافها.

إلى ذلك، جددت رفضها تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف.

تدمير 3 مسيرات

وكانت الرياض أعلنت مساء أمس تدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، وأكدت احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان أنه "في صباح يوم الأحد 17 مايو/أيار، تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة استهداف الأراضي السعودية بصواريخ أو مسيرات قادمة من العراق، منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي.

فيما أكدت السلطات العراقية مراراً حرصها على عدم التورط في الحرب والصراع بالمنطقة. وشددت على عدم السماح باستهداف دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية.

كما تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، عقب نيله ثقة البرلمان، مساء الخميس الماضي، بالعمل على "حصر السلاح بيد الدولة"، ضمن برنامج حكومي يشمل إصلاحات أمنية وسياسية وخدمية.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق منذ سنوات، في ظل انتشار فصائل مسلحة تملك نفوذا ميدانيا وسياسيا، بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.