مذبحة في صعيد مصر.. هجوم مسلح يوقع ضحايا في أسيوط

خبرني - شهد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، حالة من الذعر بعد هجوم مسلح نفذه مجهولان أطلقا وابلاً من الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المواطنين، ما أسفر عن سقوط 8 أشخاص بين قتيل وجريح، وفق مصادر أمنية ومحلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً عاجلاً يفيد بقيام شخصين يستقلان سيارة بإطلاق النار بصورة عشوائية تجاه المارة في أحد شوارع المركز، ما أدى إلى سقوط الضحايا وسط حالة من الصدمة والفوضى.

وعلى الفور، انتقلت قيادات أمنية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث فُرض طوق أمني مشدد بمحيط المنطقة، فيما بدأت القوات عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن منفذي الهجوم.

كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحريات مكثفة

وكشفت مصادر أمنية أن مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بدأت عمليات موسعة لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، بهدف تتبع خط سير السيارة المستخدمة وتحديد هوية الجناة.

كما تعمل فرق البحث الجنائي على جمع شهادات شهود العيان وفحص ملابسات الواقعة، إضافة إلى تحديد نوع السلاح المستخدم ودوافع الهجوم.

ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية بشأن خلفية الحادث، أو ما إذا كان مرتبطاً بخلافات جنائية أو ثأرية، وهي من القضايا التي شهدتها بعض مناطق الصعيد خلال السنوات الماضية.

صدمة واسعة

وأثار الحادث حالة من القلق بين الأهالي في محافظة أسيوط، خصوصاً مع طبيعة الهجوم العشوائي الذي استهدف المارة بشكل مباشر. وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً من موقع الحادث، أظهرت حالة الاستنفار الأمني وانتشار سيارات الإسعاف والشرطة في المنطقة.

وتشهد مصر بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار مرتبطة بخلافات عائلية أو نزاعات محلية، إلا أن الأجهزة الأمنية كثفت خلال السنوات الأخيرة حملاتها لملاحقة الأسلحة غير المرخصة وفرض السيطرة الأمنية في محافظات الصعيد. ويترقب الشارع المصري نتائج التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الهجوم وضبط المتورطين، وسط مطالبات بسرعة محاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث الدامية.