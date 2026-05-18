تطوير معان: اختتام موسم تفويج الحجاج من واحة الحجاج بنجاح استثنائي

خبرني - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد فواز أبو تايه، عن إسدال الستار رسميا على موسم تفويج حجاج بيت الله الحرام من "واحة الحجاج" إحدى محاور الشركة الرئيسية في معان لهذا العام، مؤكداً أن الواحة سجلت نجاحا استثنائيا وموسما غير مسبوق من حيث دقة التنظيم، وتكامل الخدمات، وإبراز الهوية الثقافية والمجتمعية للمدينة.

وعبّر أبو تايه عن فخره واعتزازه بالمنظومة المتكاملة التي عملت على مدار الساعة، مؤكدا أن هذا الموسم تكلل بنجاح باهر؛ حيث تشرفت الشركة باستقبال وتوديع ما يقارب 9,200 حاج وحاجة، تم تفويجهم عبر 235 حافلة، ضمن بيئة آمنة ومجهزة بأعلى معايير الراحة التي تليق بمكانة هذه الرحلة الإيمانية العظيمة.

وأشار أبو تايه إلى أن ما ميّز هذا الموسم وجعله نقطة تحول في مسيرة الواحة، هو النقلة النوعية في مستوى الفعاليات المرافقة، مشيرا إلى أن الجهود هذا العام لم تقتصر على الجانب اللوجستي فحسب، بل تم استحداث لأول مرة مبادرات نوعية تركت أثراً ملموساً؛ حيث أقيم "البازار الخيري" الذي شكل منصة حقيقية لدعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي وعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار، كما كانت فعالية "الحكواتي" حاضرة بقوة لترسيخ إرث مدينة معان وتاريخها العريق، وسرد قصصها الأصيلة كبوابة تاريخية ومحطة رئيسية لقوافل الحجاج على مر العصور.

وشدد أبو تايه على أن هذا النجاح الشامل هو ثمرة لجهد وطني تشاركي، مضيفا أن جميع الجهات الشريكة في الواحة أثبتت مستوىً عالياً من المسؤولية والاحترافية، مثمنا الدور الإنساني والنبيل الذي قدمته مبادرة "سبيل معان" ومختلف الهيئات والجمعيات الخيرية، التي جسدت أبهى صور التكافل وحسن الوفادة الأردنية.

وأشاد بالقيادة الميدانية الفاعلة لمحافظة معان، والجهود الجبارة والمتميزة التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، مؤكداً أن التنسيق الأمني واللوجستي العالي أثمر عن انسيابية تامة ومطلقة في حركة الحافلات داخل الواحة، وتسهيل عملية تفويجها باتجاه الحدود الأردنية بكل يسر وسهولة ودون تسجيل أي عوائق.

وأكد أبو تايه أن شركة تطوير معان ستواصل البناء على هذا النجاح لتبقى الواحة معلما تنمويا وحضاريا يجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.