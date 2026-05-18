ترمب: أوقفنا هجوما عسكريا كان مقررا غدا على إيران بطلب من قادة خليجيين

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين إنه قرر تعليق هجوم عسكري كان مقررا على إيران "غدا"، بناء على طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف ترمب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أن القادة الخليجيين أبلغوه بأن "مفاوضات جادة" تجري حاليا، وأن اتفاقا "مقبولا جدا" للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط "سيتم التوصل إليه".

وأشار ترمب إلى أن الاتفاق المرتقب سيتضمن "عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه أصدر تعليمات إلى وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كاين، والقوات الأميركية، بعدم تنفيذ الهجوم المقرر على إيران، مع إبقاء القوات في حالة استعداد "لشن هجوم واسع النطاق في أي لحظة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وصفه بـ"المقبول".