منتخب النشامى تحت 23 يبدأ تدريباته في عمان

خبرني - بدأ المنتخب الوطني ت 23، اليوم الاثنين، معسكره التدريبي الداخلي، بقيادة المدرب عبداللطيف جريندو، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب مرانه اليوم على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب بمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركزت التدريبات على رفع المستويات البدنية والفنية.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً: سلامة سلمان، محمد علعالي، عبدالله الشقران، أيهم السمامرة، محمد الشطي، عمر الخطيب، عدنان نوفل، عبدالله المنيص، قتيبة العجالين، نور الدين ياسين، محمد حداد، محمود ذيب، صالح فريج، محمد البيطار، محمد هاني، عبدالله طنوس، عمر خضر، صلاح الدين الفراش، مؤمن الساكت، قيس الخليفات، حسام القضاة، عزالدين أبو عاقولة، محمد قاسم.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.