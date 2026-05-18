55 ناقلة عبرت هرمز في أسبوع مقارنة بـ 19 الأسبوع الماضي

خبرني - شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، مقتربة من متوسط ما سجّلته في خضمّ الحرب المندلعة في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات شركة "كيبلر" لتتبّع حركة الشحن البحري حتى صباح الاثنين، عبر ما مجموعه 55 سفينة سلع الممرّ المائي الاستراتيجي بين 11 و17 أيار، فيما يمثّل زيادة كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد عبور 19 سفينة فقط، وهذا هو العدد الأدنى من السفن التي تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة بأن الحرس الثوري سمح بمرور عدد أكبر من السفن عبر المضيق، وذلك بعدما أشار الخميس إلى أنه تم السماح بعبور "أكثر من 30 سفينة".

ومنذ الأول من آذار، سجّلت "كيبلر" عبور 663 سفينة سلع عبر المضيق، أي بمعدّل 55 سفينة أسبوعيا.

وشكّلت الناقلات التي تحمل سوائل نحو نصف عدد السفن الذي عبر المضيق الأسبوع الماضي، بما فيها ناقلات نفط عملاقة كانت متجهة، بحسب التقارير، إلى الصين وسلطنة عُمان واليابان.

كذلك، أظهرت البيانات عبور 15 سفينة بضائع جافة و16 ناقلة غاز نفطي مسال خلال الفترة نفسها.

وسُجّل عبور ناقلة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال في 12 أيار كانت تحمل الغاز القطري إلى باكستان، ليصل إجمالي عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي عبرت هرمز منذ بداية الحرب إلى ثمان.

وتفرض إيران قيودا على المضيق الذي يمر عبره في زمن السلم خُمس إنتاج النفط العالمي، ما تسبب في اضطراب الأسواق العالمية ومنح طهران ورقة مساومة أساسية في النزاع.

وفي مقابل تقييد طهران حركة الملاحة في هرمز، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، رغم وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة باكستانية، ودخل حيز التنفيذ في 8 نيسان.

وحذّرت إيران مرارا من أن حركة الملاحة في هرمز "لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب".

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الاثنين تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن.