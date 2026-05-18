مياه المفرق: انخفاض نسبة الفاقد بنسبة 10%

خفضت إدارة مياه المفرق نسبة فاقد المياه خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة، بحسب مدير التشغيل عبدالله عليمات.

وقال عليمات، إن انخفاض نسبة الفاقد في المياه جاء نتيجة بعض الإجراءات والمشاريع التي نفذتها الإدارة في مختلف مناطق اختصاصها في محافظة المفرق.

وأضاف الاثنين، إن الإدارة عمدت خلال العام الماضي إلى تنفيذ مشروع استبدال عدادات المياه القديمة والمعطلة بعدادات ميكانيكية، بواقع 22 ألفا و474 عدادا، الأمر الذي انعكس إيجابا على ارتفاع نسبة تخفيض الفاقد في المياه عما كانت عليه سابقا.

وبين عليمات أن مشاريع استبدال بعض شبكات المياه والخطوط الناقلة في المفرق ساهمت أيضا في تخفيض نسبة فاقد المياه، لافتا إلى أن الاستجرار غير المشروع للمياه والاعتداءات على خطوط المياه والمحابس ساهم في ارتفاع نسبة الفاقد من المياه.

وأشار إلى أن إجراءات إدارة مياه المفرق تصب في التخفيف من هذه الحالات قدر الإمكان، وبما يساهم بشكل إيجابي في تخفيض نسبة الفاقد من المياه، وتوفير كميات كافية من المياه تسد احتياجات المشتركين كافة من المياه دون عوائق.