الاثنين: 18 أيار 2026
الدفاع المدني يخمد حرائق أعشاب ومحاصيل زراعية في عدد من المحافظات وينشر عددا من التحذيرات

  • 18 أيار 2026
  • 21:35
خبرني - تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني اليوم مع عدد من حرائق الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والأشجار في بعض محافظات المملكة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، دون وقوع إصابات بالأرواح.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها من خطر إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة انتشار الحرائق في مثل هذه الأجواء.

وأهابت المديرية ضرورة عدم إلقاء أعقاب السجائر من المركبات أو ترك النيران المخصصة للشواء دون مراقبة، والتأكد من إخمادها بالكامل و طمرها بالتراب قبل مغادرة المواقع، إضافة إلى إبعاد مصادر الاشتعال عن متناول أيدي الأطفال.

كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق  من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911)، مؤكدة جاهزيتها العملياتية للتعامل مع مختلف البلاغات وعلى مدار الساعة.

توضيح أمني حول فيديو الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد
  • 2026-05-18 13:12
  • 2026-05-18 10:01
  • 2026-05-17 19:12
  • 2026-05-17 17:14
  • 2026-05-17 15:18
  • 2026-05-17 10:34