أسهم أوروبا ترتفع وسط مخاوف التضخم واضطرابات الطاقة

خبرني - اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة متقلبة الإثنين على ارتفاع، متعافية من انخفاضات شهدتها الأسبوع الماضي، بينما يقيم المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط وسط تزايد المخاوف من التضخم المدفوع بأسعار النفط وتأثيره على النمو العالمي.

وفقا لرويترز، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5% إلى 610.17 نقطة، بعد انخفاض 0.9% تقريبا في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر الجمعة أول انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل/ نيسان.

وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت خلال اليوم، فإن الجمود بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي أديا إلى استمرار قلق المستثمرين من حجم ونطاق ضغوط التضخم الناجمة عن الطاقة وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

ودفعت التوقعات بأن البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة قريبا المتداولين إلى بيع السندات. وسجل عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 15 عاما، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة على الإقراض بما لا يقل عن 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وقالت إيبيك كبيرة محللي السوق لدى بنك سويسكوت، أوزكارديسكايا، إن عوائد السندات الأوروبية والعالمية ترتفع "بسبب تزايد توقعات التضخم ولأن أسعار الطاقة بدأت تؤثر سلبا بينما لا يوجد أي تقدم ملموس في مضيق هرمز".

وأضافت "بالنظر لتراجع احتياطيات النفط العالمية، فإننا نعلم أننا سنواجه شحا خلال الشهور المقبلة".

وتأثرت الأسواق كذلك بتقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وافقت على تعليق مؤقت للعقوبات على النفط الخام الإيراني بينما أرسلت طهران مقترح سلام جديدا بشروط تبدو مشابهة للعروض التي رفضتها واشنطن سابقا. وقال مسؤول إن الولايات المتحدة خففت موقفها بشأن بعض القضايا.

وتصدر مؤشر وسائل الإعلام مكاسب القطاعات بارتفاع 2.5%. وارتفع سهم بوبليسيس 6% بعد أن وافقت مجموعة الإعلانات على الاستحواذ على شركة التعاون في مجال البيانات الأمريكية لايفرامب في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 2.2 مليار دولار تقريبا.

وتصدر المؤشر داكس الألماني المكاسب بين بورصات أوروبا بعد أن صعد سهم شركة البورصة الألمانية (دويتشه بورزه) 4.6% بعد أن أعلنت شركة تشغيل البورصة أنها ترحب بحصول شركة الاستثمار تي.سي.آي على حصة في الشركة، وهي خطوة تمثل عودة صندوق التحوط كمستثمر كبير في الشركة.

وأغلق سهم كومرتس بنك منخفضا بنسبة 1.5% بعد أن رفض البنك رسميا عرضا من بنك يوني كريديت الإيطالي.

وأغلق سهم رايان إير بقفزة 5% تقريبا بعد أن سجل أرباحا سنوية قياسية وأعلن أن خطر نقص وقود الطائرات قد تلاشى تقريبا. ومع ذلك، حذرت شركة الطيران من أن قلق المستهلكين في ظل الحرب من المرجح أن يقضي على أي نمو في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الموسم.

وقفز أيضا سهم شركة سونوفا 7.9% بعد أن توقعت أكبر شركة مصنعة لأجهزة السمع في العالم ارتفاع المبيعات والأرباح السنوية.



