لا تستهين بالجزر.. خبراء يكشفون قوته الصحية الخفية

خبرني - أكد خبراء تغذية أن الجزر، رغم كونه من أرخص وأكثر الخضراوات انتشارًا، يُعد من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة للصحة.

ويقول مختصون في تقرير نشرته "ديلي ميل"، إن الجزر يحتوي على مزيج قوي من مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، ما يجعله غذاءً داعمًا للمناعة وصحة الجلد والعينين والقلب، فضلًا عن دوره في تحسين الهضم والشعور بالشبع.

ويُعرف الجزر بكونه مصدرًا غنيًا بمادة "بيتا كاروتين"، وهي الصبغة الطبيعية التي تمنحه لونه البرتقالي المميز، ويحولها الجسم إلى "فيتامين أ " الضروري لصحة العينين والجهاز المناعي.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الفيتامين يلعب دورا مهما في إنتاج "الرودوبسين"، وهو الصبغ الحساس للضوء داخل العين، ما يساعد على الرؤية في الإضاءة المنخفضة.

لكن الخبراء يوضحون أن الفكرة الشائعة بأن الجزر "يعالج ضعف النظر" ليست دقيقة تماما، إذ لا يمكنه تصحيح قصر النظر أو إعادة البصر المفقود، لكنه يساعد في الحفاظ على صحة العين وتقليل خطر بعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

ولا تتوقف فوائد الجزر عند العينين فقط، إذ تشير الدراسات إلى أن فيتامين أ ومضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على دعم الخلايا المناعية وتعزيز دفاعات الجسم ضد العدوى. كما يساهم في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية التي تمثل خط الدفاع الأول ضد الميكروبات.

كما يحتوي الجزر على مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي عوامل ترتبط بأمراض مزمنة متعددة.

ويتميز الجزر أيضا بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعله خيارا مناسبا للأنظمة الغذائية الصحية والتحكم في الوزن، حيث تساعد الألياف على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الجزر بانتظام قد يساهم في دعم صحة القلب وتنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

ويرى خبراء التغذية أن الجزر يمثل مثالا واضحا على أن الأطعمة الصحية ليست بالضرورة مرتفعة الثمن أو معقدة، بل إن بعض أكثر الخيارات فائدة قد تكون متاحة بأسعار زهيدة وفي متناول الجميع.

ويؤكد المختصون أن أفضل طريقة للاستفادة من الجزر هي إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن ومتنوّع، سواء بتناوله طازجا أو مطهوا أو ضمن السلطات والعصائر والشوربات، مع الإشارة إلى أن امتصاص "بيتا كاروتين" يصبح أفضل عند تناوله مع كمية بسيطة من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.