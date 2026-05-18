لجماهير النشامى.. مفاجآت بقائمة النمسا للمونديال

خبرني - أعلن الألماني رالف رانغنيك مدرب منتخب النمسا، اليوم الإثنين 18 مايو/أيار، عن قائمته النهائية والرسمية للاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبين عربيين، هما الجزائر والأردن، بالإضافة إلى منتخب الأرجنتين بطل العالم وفقا لموقع (WinWin)



ويستهل منتخب النمسا مشواره في المونديال بمواجهة منتخب الأردن، يوم 17 يونيو/حزيران، في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، ثم يلعب ضد منتخب الأرجنتين، يوم 22 من الشهر ذاته، في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات بملاقاة منتخب الجزائر، يوم 28 من نفس الشهر، في الجولة الثالثة.

مفاجآت في قائمة النمسا قبل مواجهة الجزائر والأردن

قرر رانغنيك مدرب منتخب النمسا استدعاء 26 لاعبا للمشاركة في المونديال، وضمت القائمة خليطا من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة، يتقدمهم دافيد ألابا نجم ريال مدريد الإسباني، ومارسيل سابيتزر نجم بوروسيا دورتموند الألماني، فضلا عن كونراد لايمر لاعب بايرن ميونخ الألماني كذلك، وماركو أرناتوفيش مهاجم النجم الأحمر الصربي.

واحتوت قائمة المنتخب النمساوي أيضا على لاعبين آخرين شباب، من بينهم المفاجأتين، بول وانر لاعب خط وسط نادي آيندهوفن الهولندي، والذي قرر تغيير جنسيته الرياضية من الألمانية إلى النمساوية شهر مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى كارني تشوكويميكا متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، والذي غير كذلك جنسيته الرياضية من الإنجليزية إلى النمساوية.

مباراة ثأرية بين الجزائر والنمسا في مونديال 2026

ستكون مواجهة المنتخب النمساوي في كأس العالم 2026، بمثابة مباراة ثأرية بالنسبة للمنتخب الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة، وذلك بعدما كان المنتخب الأوروبي أحد طرفي مؤامرة وفضيحة تسببت في إقصاء منتخب "الخضر" من مونديال إسبانيا 1982.

وتآمر منتخب النمسا مع ألمانيا في كأس العالم بإسبانيا على الجزائر، بما أصبح يسمى لاحقا بـ"فضيحة خيخون"، وسمح لمنتخب "المانشافت" بالفوز عليه في مباراة شهدت الكثير من المهازل، وبالفعل أدى فوز المنتخب الألماني على النمساوي إلى إقصاء "الخضر" من دور المجموعات.

قائمة منتخب النمسا النهائية لكأس العالم

وودع منتخب "محاربي الصحراء" مونديال إسبانيا، رغم امتلاكه 4 نقاط من فوزين أمام ألمانيا وتشيلي، ودفعت هذه الفضيحة بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تغيير قوانينه بإقامة المباراة الثالثة من دور المجموعات في البطولات خلال توقيت واحد لتفادي التلاعب بنتائجها.

وسيحاول منتخب الجزائر الثأر رياضيا من النمسا عن طريق الفوز عليه في مباراتهما المنتظرة بكأس العالم 2026، ومحو القليل من آثار "فضيحة خيخون" التي كلفته توديع مونديال إسبانيا بطريقة غير رياضية.