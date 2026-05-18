صور ورسالة رومانسية.. هبة مجدي تحتفي بعيد ميلاد زوجها محمد محسن

خبرني - لفتت رسالة هبة مجدي لزوجها محمد محسن اهتمام جمهور الفن، بعد كلماتها التي رافقتها صور عائلية حظيت بتفاعل كبير من الفنانين والمتابعين.

احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها الفنان والمطرب محمد محسن، من خلال رسالة رومانسية نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، عبّرت فيها عن مشاعرها تجاهه، وسط تفاعل واسع من نجوم الوسط الفني والجمهور.

وشاركت هبة مجدي مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها محمد محسن عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ووجّهت له رسالة حملت كلمات مليئة بالمودة، قالت فيها: «عيد ميلاد سعيد يا حبيب القلب والروح ورفيق حياتي في الحلوة والمُرة، والسند والضهر ليا ولأولادنا.. ربنا يحميك ويحفظك وييسرلك كل عسير».

هبة مجدي تحتفي بعيد ميلاد زوجها محمد محسن برسالة رومانسية

من جانبه، رد محمد محسن على رسالة زوجته بتعليق حمل طابعًا عاطفيًا، كتب فيه: «حبيبة حياتي ربنا يحفظك ويخليكي ويبارك فيكي». وحصدت الصور تفاعلًا كبيرًا من عدد من الفنانين، إذ كتب الفنان إيهاب عبد الواحد في تعليقه: «كل سنة وإنتوا سوا»، بينما علّقت الفنانة مي فاروق بقولها: «ربنا يخليكوا لبعض ويحفظكم يا غاليين».

كما حرصت الفنانة مي كساب على تهنئة محمد محسن، وكتبت: «كل سنة وإنت طيب يا محمد يا محترم يا غالي، ربنا يحفظكم حبايب قلبي ويخليكوا لبعض ولأولادكم». بدورهم، عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع الثنائي، وجاء من بين التعليقات: «من قوة الحب بيشبهوا بعض».

بداية علاقة هبة مجدي ومحمد محسن

تعود بداية قصة ارتباط هبة مجدي ومحمد محسن إلى مشاركتهما معًا في مسرحية «ليلة من ألف ليلة وليلة» على خشبة المسرح القومي، بحضور الفنان يحيى الفخراني.

ومع استمرار البروفات، بدأت ملامح التقارب بينهما تظهر بشكل واضح، خاصة أنهما قدّما ضمن أحداث المسرحية شخصيتي أمير يقع في حب فتاة فقيرة، إلى جانب مشاركتهما في تقديم عدد من الأغنيات المشتركة التي أظهرت انسجامًا بينهما.

أحدث أعمال هبة مجدي

على صعيد الأعمال الفنية، شاركت هبة مجدي مؤخرًا في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، ودارت أحداثه حول مواجهة صابر المداح لقوى الشر بعد فقدانه لقدراته الاستثنائية.

كما ظهرت أيضًا في مسلسل «نون النسوة» من بطولة مي كساب، والذي تناول قصة أختين تواجهان تحديات الحياة وسط أزمات إنسانية واجتماعية متعددة.