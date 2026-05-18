الاثنين: 18 أيار 2026
سعر قميص النشامى الجديد يصل إلى 60 ديناراً!

خبرني - طرحت شركة Kelme Jordan أسعار القميص الجديد للمنتخب الوطني الأردني “النشامى” الخاص بنسخة كأس العالم 2026، حيث جاءت نسخة اللاعبين بسعر 60 ديناراً، فيما حُدد سعر نسخة الجماهير بـ27 ديناراً.

وشملت الأسعار المطروحة:

قميص المنتخب الأساسي “نسخة اللاعبين” : 60 ديناراً
قميص المنتخب الاحتياطي “نسخة اللاعبين” : 60 ديناراً
القميص الأسود “نسخة اللاعبين” : 60 ديناراً
قميص الجماهير الأساسي : 27 ديناراً
قميص الجماهير الاحتياطي : 27 ديناراً
القميص الأسود للجماهير : 40 ديناراً
نسخ الأطفال للجماهير : 24 ديناراً
شورت المنتخب : 9 دنانير

وبحسب المتجر الرسمي، فإن القمصان متاحة حالياً بنظام الطلب المسبق، مع إمكانية إضافة الاسم والرقم على القميص.

