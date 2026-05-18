الاثنين: 18 أيار 2026
القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ28 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

خبرني - أجلت القوات المسلحة الأردنية، الإثنين، الدفعة الثامنة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم (20) طفلاً، يرافقهم (40) من ذويهم، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي تنفذ بتوجيهات ملكية.

وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي عمليات الإجلاء الطبي، التي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق المعايير.

