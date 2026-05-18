وزير الأشغال يتفقد مشاريع في العاصمة ووادي شعيب

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق وادي شعيب، ضمن المتابعة المستمرة لنسب الإنجاز وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين، أن الطريق شهد انتهاء عطاء معالجة الانهيارات في المنطقة المستهدفة بتكلفة إجمالية بلغت 800 ألف دينار، حيث شملت الأعمال إزالة المقاطع الصخرية الخطرة وتأهيل جسم الطريق لضمان أعلى معايير السلامة العامة ومنع أي تدفقات ترابية أو صخرية مستقبلًا.

وأضافت أن الكوادر الفنية والهندسية باشرت تنفيذ حزمة جديدة من الأعمال الميدانية بقيمة تقارب 400 ألف دينار، تتضمن توسعة الطريق بطول كيلومتر واحد في المواقع الحيوية لرفع كفاءة الحركة المرورية، وتنفيذ صيانة شاملة للخلطة الإسفلتية القائمة بطول 3 كيلومترات لمعالجة التشققات والهبوطات.

وبينت أن الأعمال تشمل تنفيذ حمايات نيو جيرسي وجابيون وكندريل، إضافة إلى استكمال عناصر السلامة العامة من خلال طلاء الأرضية وتركيب عواكس فسفورية عقب الانتهاء من فرش الإسفلت.

واطلع أبو السمن أيضا على سير العمل في مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر لطريق المطار في محافظة العاصمة، والذي يمتد بطول يقارب 400 متر، ويهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتشجيع أنماط التنقل النشط وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطريق.

وأكد الوزير خلال الجولة ضرورة الحفاظ على وتيرة عمل متصاعدة، وإنجاز الأعمال المتبقية ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى مواصفات الجودة الفنية ومتطلبات السلامة العامة في مواقع التنفيذ.