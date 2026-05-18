الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات.. طبيب يوضح السبب

خبرني - حذّر الطبيب البريطاني أمير خان من تناول بعض المكملات الغذائية بالتزامن مع الشاي أو القهوة، مؤكدًا أن توقيت تناولها يلعب دورًا مهمًا في تحسين امتصاصها داخل الجسم.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح خان، أن "التوقيت هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية؛ إذ يؤثر بشكل مباشر على مدى استفادة الجسم منها واستجابته لها".

وأشار إلى أن مكمل الحديد يُفضّل تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة، مع مصدر لـ"فيتامين سي" مثل عصير البرتقال، لتسهيل الامتصاص، محذرًا من تناوله مع الشاي أو القهوة أو مكملات المغنيسيوم؛ لأنها قد تقلل من فعاليته.

وبعد تناول الحديد، يمكن الانتقال إلى مكملات أخرى تُؤخذ مع الطعام، خصوصًا تلك القابلة للذوبان في الدهون مثل "فيتامين د" وأحماض أوميغا 3، حيث تساعد الدهون الغذائية على تحسين امتصاصها. كما تشمل هذه الفئة فيتامينات A وE وK.

وفي ما يتعلق بالمكملات المسائية، نصح الطبيب بتناول المغنيسيوم قبل النوم بساعة أو ساعتين، نظرًا لدوره في دعم الاسترخاء وتحسين جودة النوم، مشيرًا إلى إمكانية تناول الكرياتين في أي وقت من اليوم وفق الحاجة.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، تختلف الاحتياجات اليومية من المكملات بين البالغين، حيث تبلغ جرعة الحديد الموصى بها 8.7 ملغ للرجال، و14.8 ملغ للنساء بين 19 و49 عامًا، و8.7 ملغ للنساء فوق 50 عامًا.

كما يحتاج البالغون إلى 40 ملغ من "فيتامين سي" يوميًا، و10 ميكروغرامات من "فيتامين د"، إضافة إلى جرعات متفاوتة من الفيتامينات، والمغنيسيوم.

ويشدد الخبراء على ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها وتناول المكملات ضمن توقيت مناسب لضمان فعاليتها وتجنب ضعف الامتصاص.