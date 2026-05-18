حرب إيران تضغط على اقتصاد بريطانيا وتجمّد التوظيف والاستثمار

خبرني - كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن أن الشركات البريطانية أوقفت الاستثمارات والتوظيف مع ارتفاع التكاليف بسبب حرب إيران.

وأظهر مسح أجرته شركة المحاسبة BDO أن الشركات "تواجه صعوبة في امتصاص الصدمة الاقتصادية الأخيرة". وبينما تدخل بريطانيا فترة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، كشف المسح أن أكثر من نصف الشركات المتوسطة تعتبر ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، جنباً إلى جنب مع ضغوط سلسلة التوريد، كانت أكبر التحديات التي تواجهها مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

ووسط ارتفاع عدم اليقين السياسي الداخلي مع اضطرابات تشهدها حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، قال الخبير في BDO ريتشارد أوستن، إنه بدلاً من التركيز على التوسع، كانت الشركات البريطانية "تواجه صعوبة في امتصاص الصدمة الاقتصادية الأخيرة في ظل خلفية عالمية وسياسية غير مؤكدة".

وجاءت هذه التقديرات في وقت توجهت فيه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إلى باريس الإثنين للاجتماع مع وزراء مالية مجموعة السبع لتنسيق الإجراءات بين أقوى دول العالم للحد من التداعيات الاقتصادية للحرب. ومن المتوقع أن تعلن ريفز خلال أيام عن المرحلة التالية من الدعم للأسر والشركات البريطانية لتخفيف التأثير.

مخاطر تتزايد

وأظهر تقرير منفصل من المعهد المعتمد لإدارة الموارد البشرية أن الشركات أصبحت تعطي أولوية متزايدة لإدارة التكاليف على النمو مع ثقل ارتفاع التكاليف وعدم اليقين العالمي على الثقة.

وأشار ما يقرب من 60٪ من أصحاب العمل إلى أن التكاليف هي أولويتهم الرئيسية، مع تضاعف فواتير الطاقة والموردين مع ارتفاع تكاليف العمالة الناتج عن زيادة التأمين الوطني لأصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في العام الماضي.

كما أظهر تقرير آخر من اتحاد التوظيف أن خلق الوظائف مهدد، مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة لشهر أبريل/نيسان بنسبة 7.7% مقارنة بمستوى مارس/أذار إلى 711,733، وانخفاض بنسبة 5.6% عن أبريل/نيسان من العام الماضي.

وكانت إعلانات الوظائف للطيارين ووكلاء السفر وسائقي القطارات قد انخفضت أكثر من غيرها، بينما زادت إعلانات المربيات والحاضنات، وكذلك التنفيذيين في المبيعات والمرسلين.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف، نيل كاربيري، إن "سوق العمل يدخل مرحلة أكثر عدم يقين بعد بداية قوية للعام". وأضاف أن الزخم قد تراجع في أبريل/نيسان بعد بداية جيدة، وهذا يعكس "الحساسية المتزايدة تجاه الصراع في الشرق الأوسط".

وبالتزامن مع "عدم اليقين السياسي الداخلي المفاجئ"، حذر من أن التوظيف قد يتعرض لضربة إضافية في الأشهر القادمة. وقال: "النتيجة المرجحة هي بيئة توظيف أكثر تفاوتاً، حيث تتراجع بعض الشركات بينما تواصل أخرى دعم الطلب الأساسي".

نقاط أمل

وقالت BDO إنه قد تظهر بعض "النقاط المشرقة" للاقتصاد البريطاني وسط صراع الشرق الأوسط، حيث تسعى بعض الشركات لحماية سلاسل التوريد الخاصة بها في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي.

وقال ما يقرب من ثلث قادة الأعمال لـBDO إنهم يسعون لإعطاء الأولوية للموردين البريطانيين، ويفكر 28% آخرون في نقل الإنتاج إلى المملكة المتحدة أو بالقرب منها، مما قد يوفر دفعة للمصنعين البريطانيين.

وحتى الآن، تحدى اقتصاد بريطانيا التوقعات بخصوص ربع أول ضعيف وسط التداعيات المتصاعدة لحرب إيران. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في مارس/أذار.

وكان هذا علامة على أن حرب إيران، التي اندلعت في اليوم الأخير من فبراير/شباط، لم تؤثر فورياً على نشاط الشركات والمستهلكين كما كان متوقعاً، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب إغلاق مضيق هرمز.

ومع ذلك، يشعر الاقتصاديون بالتشاؤم بشأن التوقعات لبقية العام، قائلين إن بعض النمو في الأشهر الثلاثة الأولى قد يكون نتيجة لتخزين الشركات والمستهلكين للبضائع والوقود والمواد الخام تحسباً لنقص محتمل في الإمدادات وارتفاع معدلات الاقتراض