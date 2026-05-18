تحديث جديد من غوغل يمنح Google Photos تحكما أسرع بالفيديو

خبرني - بدأت غوغل في إطلاق تحديث جديد لتطبيق Google Photos على هواتف أندرويد، حاملا معه ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات، وهي إمكانية التحكم في سرعة تشغيل الفيديو مباشرة من داخل التطبيق دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه مستخدمو تطبيق "صور غوغل" انتقادات متكررة بسبب افتقاره لبعض الأدوات الأساسية المتوفرة في تطبيقات منافسة، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها في إدارة الصور والفيديوهات والبحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ومع التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدم تعديل سرعة تشغيل أي فيديو بسهولة، سواء لإبطاء المشاهد أو تسريعها، وهي ميزة متاحة منذ فترة طويلة في تطبيقات أخرى مثل "يوتيوب" وتطبيقات تشغيل الوسائط المختلفة.

وبحسب ما أورده موقع slashgear التقني، فإن الوصول إلى الميزة الجديدة يتم عبر خطوات بسيطة داخل التطبيق، تبدأ بفتح "صور غوغل" وتشغيل أي مقطع فيديو، ثم الضغط على الشاشة لإظهار أدوات التحكم.

بعد ذلك، يمكن للمستخدم الدخول إلى قائمة الخيارات عبر النقاط الثلاث أعلى الشاشة، ثم اختيار "Playback speed"، لتظهر أمامه خيارات متعددة للتحكم في السرعة، وتشمل: 0.25x، و0.5x، و1x، و1.5x، و2x.

ورغم بساطة الميزة، فإن غيابها عن التطبيق لفترة طويلة أثار استغراب كثير من المستخدمين، خاصة أن "غوغل" توفر الخاصية نفسها منذ سنوات داخل تطبيقاتها الأخرى.

وأشارت بعض التقارير إلى أن الشركة بدأت طرح الميزة تدريجياً منذ أبريل/ نيسان 2026، إلا أن وصول التحديث قد يختلف من مستخدم لآخر وفقاً لنسخة التطبيق والتحديثات المتاحة عبر متجر Google Play.

ويُعد تطبيق "صور غوغل" واحداً من أبرز تطبيقات إدارة الوسائط على هواتف أندرويد، بفضل قدراته في تنظيم الصور والفيديوهات والبحث الذكي والنسخ الاحتياطي السحابي، لكن تجربة تشغيل الفيديو داخله كانت دائماً تُصنف كأحد الجوانب الأقل تطوراً مقارنة بالمنافسين.

ومع إضافة خاصية التحكم في السرعة، يقترب التطبيق أكثر من تقديم تجربة متكاملة لمستخدميه، خاصة على الهواتف التي تعتمد عليه كتطبيق افتراضي لعرض الصور والفيديوهات.