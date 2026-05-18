BYD توسّع هيمنتها الأوروبية بطفرة مبيعات وشحن خارق للسيارات

خبرني - قال المدير القطري لشركة بي واي دي BYD، آدام ريني-فاموس، إن الشركة الصينية سجلت نموا كبيرا في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف أنه لتعزيز موقعها أكثر، تخطط الشركة لإطلاق عدة طرازات جديدة هذا العام، وبدء نشر شاحن سيارات كهربائية فائق السرعة، وإطلاق علامة سيارات جديدة في السوق المجرية الاستراتيجية.

ووفقاً لشركة "BYD المجر"، باعت العلامة 1,190 سيارة جديدة في المجر بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من هذا العام، وهو ما منحها حصة سوقية بنسبة 2.46% في فئة السيارات الخاصة والخفيفة التجارية.

لكن الرقم المشار إليه، (1,190 سيارة)، يمثل حصة 14% في سوق السيارات الجديدة للطاقة (NEV). وهذا السوق يشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن. بمعنى آخر، من كل 100 سيارة كهربائية أو هجينة جديدة بيعت في المجر، كان حوالي 14 سيارة من إنتاج BYD.

أما في فئة السيارات الكهربائية بالكامل، فقد باعت BYD من السيارات 790 سيارة، مما منحها الحصة السوقية الأعلى في هذه الفئة، 17.1%. وهذا الرقم وضع العلامة التجارية في المركز الأول بين منافسيها، متجاوزة تسلا. ومن بين جميع الطرازات، كان الطراز الأكثر مبيعاً هو SEAL U DM-i SUV الهجين القابل للشحن. وتم بيع 248 وحدة منه، مما ساهم بشكل كبير في رفع مبيعات BYD وتعزيز موقعها في السوق المجرية.

ونما حجم المبيعات بنسبة 80% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما نسبه المدير القطري إلى العرض القوي للعلامة المكون من 8 طرازات كهربائية و5 هجينة قابلة للشحن. وأضاف أن طرازات إضافية ستطلق هذا العام. وأشار أيضاً إلى أن علامة تجارية أخرى من الشركة المصنعة، Denso، ستدخل السوق المجرية هذا العام.

ومن بين خطط هذا العام، أشار إلى بدء طرح ما يوصف بأنه أقوى شاحن سيارات كهربائية يتم إنتاجه بكميات كبيرة في العالم. ونظام الشحن "فلاش" قادر على رفع مستوى شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 70% خلال 5 دقائق، ومن 10% إلى 97% خلال 9 دقائق. وفي البداية، ستكون الشواحن فائقة السرعة متاحة ضمن شبكة الوكلاء.

من ناحية أخرى، أشار المسؤول إلى أن BYD تخطط لزيادة عدد نقاط البيع إلى 30 هذا العام، مقارنة بـ15 في عام 2025. وكانت العلامة تمتلك شبكة تضم أكثر من 1,000 عضو في 35 دولة أوروبية بنهاية 2025، وتخطط لمضاعفة هذا العدد هذا العام.

ودخلت BYD سوق السيارات الخاصة في المجر في النصف الثاني من 2023، مبدئياً مع شريكين تجاريين. وكانت الشركة موجودة مسبقاً في المجر من خلال مصنع الحافلات في كوماروم ومنشآتها في باتي وفوت، وتقوم حالياً ببناء مصنع سياراتها الأوروبية في سيجد.

وفي العام الماضي، نقلت BYD مقرها الأوروبي إلى بودابست، والذي سيضم أيضاً مركزها الأوروبي للبحث والتطوير. وباعت BYD Auto 4.6 مليون سيارة على مستوى العالم العام الماضي.