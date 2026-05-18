الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

خبرني - جرت في قصر بسمان الزاهر، الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية باكستان الإسلامية خرم سرفراز خان، وسفير مملكة إسبانيا خوسيه لويس باردو كويرردو، وسفيرة مملكة تايلاند جيرابون جيرامبيكول، وسفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا جيانجياكومو لابيجير.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم للجمهورية الإسلامية الموريتانية الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، والسفير غير المقيم لجمهورية تشاد عمر تيغن إديبي بيردي، والسفير غير المقيم لنيوزيلاندا غريغ لويس، والسفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا الدكتور أرسين أراكيليان، والسفير غير المقيم لجمهورية مولدوفا أوليغ سيريبريان.

ولدى وصول السفراء إلى قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدﷲ بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدﷲ، طيب ﷲ ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ووزير دولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة.