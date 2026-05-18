ستارمر: لن أتنحى

خبرني - قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، إن فترة توليه منصبه لم تنته بعد، وإنه لن يتنحى ولن يحدد جدولا زمنيا لرحيله.

وفجرت النتائج الكارثية التي حصل عليها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي أحدث أزمة في بريطانيا، بعد أقل من عامين على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة على أساس تعهد بإعادة الاستقرار وإنهاء عقد من الفوضى السياسية.

وتقول مصادر مقربة من ستارمر، الذي أكد مرارا أنه سيكافح من أجل الاحتفاظ بمنصبه، إنه عازم على خوض أي تحد على القيادة، في سباق قد يشهد منافسة من ستريتنج، بالإضافة إلى وزراء بارزين من يسار الحزب.