الاثنين: 18 أيار 2026
وثائق سرية: طائرات مسيرة كويتية حلقت في أجواء العراق قبيل حرب إيران

خبرني -  كشفت وثيقة سرية لوزارة الدفاع العراقية الاثنين، أن طائرات مسيرة كويتية اخترقت الأجواء العراقية وشوهدت تحلق في محافظة البصرة بشكل متكرر منتصف شهر فبراير الماضي.

وذكرت قناة (العهد) الفضائية، المملوكة لفصيل عصائب أهل الحق الشيعية، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت وثيقة سرية بتاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي استندت إلى تقارير ومواقف يومية لقيادة القوات البحرية العراقية تؤكد أنه خلال الفترة بين 16 و17 من نفس الشهر تم مشاهدة طائرات مسيرة كويتية في سماء منطقة أم قصر في محافظة البصرة، جنوب العراق.

وأوضحت الوثيقة أن هذه الطائرات كانت قادمة من الأراضي الكويتية ويتراوح عددها من 8 إلى 15 طائرة على شكل أسراب كل سرب يضم ثلاث طائرات وتم إبلاغ مركز عمليات الدفاع الجوي في محافظة البصرة بالحادث.

كما شوهدت طائرة مسيرة ذات جناح يعتقد أنها قادمة من الأراضي الكويتية في ناحية أم قصر وهي تتجه نحو المنطقة الحرة ثم اختفت عن الأنظار.

وطلبت الوثيقة الحصول على موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة العراقية على قيام وزارة الخارحية بتقديم مذكرة إحتجاج ضد الخروقات المتكررة من الجانب الكويتي.

من الجدير ذكره، أن الحرب الأمريكية الإيرانية - الإسرائيلية اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، شاركت في جانب منها فصائل مسلحة عراقية استهدفت قواعد ومقرات للقوات المسلحة الأمريكية في المنطقة.

ترمب لقادة إيران: هل أنتم مجانين؟!
  2026-05-18 15:02
