لاعب كويتي يرفض مصافحة إسرائيلي في بطولة أبوظبي للجوجيتسو - فيديو

جاسم الحاتم

خبرني  - شهدت بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو موقفًا لافتًا خلال مراسم التتويج، بعدما رفض بطل الجوجيتسو الكويتي جاسم الحاتم مصافحة لاعب من الاحتلال الإسرائيلي عقب تتويجه بالمركز الأول في البطولة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة اللاعب الكويتي وهو يتجاهل محاولة المصافحة بشكل واضح على منصة التتويج، قبل أن يوجه نظره نحو علم الكويت محتفلًا بإنجازه، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر متابعون أن موقف الحاتم يعكس رفضًا للتطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن اللقطة تحولت سريعًا إلى حديث واسع بين النشطاء والرياضيين العرب، الذين أشادوا بما وصفوه بـ"الموقف المشرف".

وجاءت الواقعة خلال منافسات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، التي تشهد مشاركة واسعة من لاعبين يمثلون دولًا مختلفة، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.

 

