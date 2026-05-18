عادات غذائية قد تزيد خطر الإصابة بمرض باركنسون

خبرني - أظهرت دراسة علمية حديثة أن بعض العادات الغذائية قد تزيد خطر الإصابة بمرض باركنسون من خلال تأثيرها على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
حلل العلماء أثناء الدراسة بيانات ما يقرب من 500 ألف شخص، ودرسوا العلاقة بين النظام الغذائي، ومكونات الدم، وخطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، ووجدوا أن زيادة استهلاك منتجات الحبوب والفواكه المجففة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون.

وأوضح الباحثون أن الجسم، وبعد تناول الطعام ينتج مواد مختلفة تدعى النواتج الأيضية أو المستقلبات، وتدخل هذه المواد على مجرى الدم وتعكس خصائص عمليات التمثيل الغذائي، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا 23 مادة من هذه المواد مرتبطة بمرض باركنسون، بعضها يزيد من احتمالية الإصابة بالمرض، بينما يمتلك بعضها خصائص وقائية ضده.
وهذه النتائج تساعد في تحسين فهم كيفية ارتباط التغذية والعمليات التمثيل الغذائي في الجسم بوظائف الدماغ، ولا تثبت الضرر المباشر من أطعمة معينة، لكنها تفتح آفاقا جديدة لدراسة سبل الوقاية من مرض باركنسون.

وكانت دراسة علمية قد أظهرت سابقا أن مركّب الفارنيسول، الموجود بشكل طبيعي في الأعشاب والتوتيات والفواكه الأخرى، يمكنه منع وعكس تلف الدماغ المرتبط بمرض باركنسون.

