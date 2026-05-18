نقص الحديد.. رسائل صامتة يرسلها الجسم عبر الجلد والتذوق

خبرني - أفادت الدكتورة تاتيانا بودشيبكوفا أن تغيّرات في حاسة التذوق، مثل الرغبة في مضغ الطباشير أو تناول الليمون، قد تكون مؤشرا على نقص الحديد في الجسم.

وقالت بودشيبكوفا إن أعراض نقص الحديد لا تقتصر على الإرهاق فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من العلامات مثل الضعف العام، والنعاس وعدم الشعور بالراحة بعد النوم، وضيق التنفس، وسرعة ضربات القلب، وطنين الأذن، والدوار، وظهور بقع ضوئية أمام العينين، إضافة إلى متلازمة تململ الساقين.

وأضافت أن الأعراض قد تظهر أيضا على الجلد والشعر، مثل شحوب البشرة وجفافها، وتشققات في زوايا الفم، وتساقط الشعر، وهشاشة الأظافر، إلى جانب تغيّرات في حاسة التذوق، مثل الرغبة في مضغ الطباشير أو تناول الليمون.

وأوضحت أن هذه الصورة السريرية ترتبط بنقص الأكسجين المزمن وضعف تغذية الأنسجة، وغالبا ما تتطور الأعراض تدريجيا، ما يدفع كثيرين إلى التكيّف معها واعتبارها حالة طبيعية.

وحذرت من أن إهمال علاج نقص الحديد قد يؤدي إلى تفاقم نقص الأكسجين المزمن، ما يزيد من حدة بعض الأمراض مثل قصور القلب الاحتقاني، كما يجعل المصابين أكثر عرضة للعدوى البكتيرية والفيروسية، مع بطء في التئام الجروح.

كما أشارت إلى أن نقص الحديد يشكل خطرا خاصا خلال فترة الحمل، إذ قد يزيد من احتمالات الولادة المبكرة، وتأخر نمو الجنين، وحدوث نزيف بعد الولادة.