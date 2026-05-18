30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم

خبرني - يبدأ منتخب النشامى تحضيراته لكأس العالم 2026 الخميس المقبل في العاصمة عمّان، في ظل تحديات صعبة يواجهها المدرب المغربي جمال سلامي، تتمثل في إصابة عدد من لاعبي المنتخب.

وشملت قائمة الغيابات نجمي المنتخب الوطني يزن النعيمات وأدهم القريشي، بعد إعلان سمو الأمير علي بن الحسين عدم قدرتهما على الالتحاق بكأس العالم؛ إثر تعرضهما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وامتدت قائمة الإصابات لتشمل لاعب المنتخب عصام السميري، إثر إصابته بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى، إضافة إلى لاعب خط الوسط تامر بني عودة.

وينتمي لاعبو منتخب النشامى إلى 16 ناديًا رياضيًا، حيث تم استدعاء 9 لاعبين من نادي الحسين، و3 لاعبين من الفيصلي، ولاعبين من الوحدات، ومثلهما من الزوراء العراقي، إضافة إلى لاعبين من أندية عربية وأجنبية، أبرزها رين الفرنسي الذي يتألق في صفوفه نجم المنتخب الأردني موسى التعمري.

وأثار استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب الوطني جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ استبعد المدرب سلامي لاعبي الفيصلي أحمد العرسان ومهند خير الله، ولاعب الحسين يوسف أبو جلبوش، إضافة إلى لاعب الوحدات مهند سمرين.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني لكأس العالم 2026 التي ضمت 30 لاعبًا، هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

وتعد مشاركة منتخب النشامى في بطولة كأس العالم الأولى في تاريخه، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب جمال سلامي، عن القائمة الأولية للنشامى، تأهبا لمواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.