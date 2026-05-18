ترمب لقادة إيران: هل أنتم مجانين؟!

خبرني- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المفاوضات مع إيران بأنها محبطة ومتناقضة، مؤكدا أن طهران تظهر رغبة شديدة في إنهاء الحرب لكنها تتراجع عن التزاماتها فور الاتفاق.

وفي مقابلة مع مجلة "فورتشن"، قال ترامب عن الإيرانيين: "إنهم يصرخون طوال الوقت. أستطيع أن أخبرك بشيء واحد، إنهم يموتون شوقا لتوقيع اتفاق. لكنهم يبرمون صفقة، ثم يرسلون لك ورقة لا علاقة لها بالصفقة التي أبرمتها. أقول لهم: هل أنتم يا قوم مجانين؟".

وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الوعود والإجراءات على الأرض.

وفي سياق متصل، أقر الرئيس الأمريكي بأنه قد يضطر إلى الانتظار حتى انتهاء الحرب مع إيران قبل أن يتمكن من إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وأوضح ترمب قائلا: "لا يمكنك حقا النظر إلى الأرقام الاقتصادية أو اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة حتى تنتهي الحرب".

وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تلقت عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من الملاحظات والتعديلات على مقترحاتها من الجانب الأمريكي.

وقال مصدر باكستاني لوكالة "رويترز"، إن إسلام آباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة أمس الأحد.