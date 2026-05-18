الحاج احمد الدباس (ابو محمود) في ذمة الله

خبرني - بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، راضيةٍ بحكمه، تنعى عشائر البلقاء عامة، وعشيرة الدباس خاصة، المرحوم بإذن الله تعالى

الحاج احمد محمود أبو دبش الدباس (ابو محمود)

والد كلٍ من: العقيد المتقاعد محمود (أبو أحمد )، وماجد (أبو عون ) وفادي (أبو حمزه )، والفاضلات: فاديه (ام محمد جراح)، وناديه (ام عبد الرحمن الفاعوري) وشقيق كل من : محمد (أبو هيثم ) وحسين (أبو عبدالله) .

والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 18/5/2026

سيُشيَّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم الاثنين الموافق 18/5/2026 من مسجد العيزرية في السلط إلى مثواه الأخير في مقبرة العيزرية.

تقبل التعازي للرجال :

في ديوان عشيرة الدباس / مدخل مدينة السلط بعد دوار دبابنة، لمدة 3 ثلاثه ايام اليوم الأول بعد الدفن مباشره والثاني بعد صلاه العصر واليوم الثالث مفتوح والنساء في منزل المرحوم الكائن في منطقه البقعان أسفل مدراس هبة الله"

رحمه الله تعالى وانا لله وانا اليه راجعون