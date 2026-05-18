تصريحات نارية من روني ضد محمد صلاح

خبرني - أثار واين روني جدلا واسعا بعد هجومه الحاد على النجم المصري محمد صلاح خلال ظهوره في برنامج إذاعي، حيث وجه انتقادات مباشرة للاعب ليفربول واصفا إياه بـ"الأناني".

وجاءت تصريحات روني عبر شبكة "بي بي سي سبورت" في أعقاب خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2، وهي النتيجة التي زادت من تعقيد موقف الفريق في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها صلاح عبر حساباته، دعا فيها إلى العودة لأسلوب "كرة القدم الهجومية الصاخبة"، وهو ما فسر على نطاق واسع بأنه انتقاد غير مباشر لمدربه الحالي أرني سلوت وتفضيل لأسلوب يورغن كلوب السابق.

وبحسب "بي بي سي سبورت"، اعتبر روني أن خروج صلاح المتكرر إلى الإعلام لمهاجمة أسلوب الفريق ومدربه أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ 33 عاما لم يعد قادرا على مجاراة متطلبات اللعب البدني العالي في الفريق.

وأضاف روني في تصريحاته أنه لو كان مكان سلوت، لمنع صلاح من المشاركة في المباراة الأخيرة أمام برينتفورد على ملعب أنفيلد، مستشهدا بتجربته الشخصية حين تم استبعاده من مباراة وداعية في مانشستر يونايتد بقرار من السير أليكس فيرغسون لأسباب مشابهة.

كما أشار الهداف التاريخي السابق لمانشستر يونايتد إلى أن تصريحات صلاح الأخيرة أشبه بـ"قنبلة في غرفة الملابس"، مؤكدا أنها قد تضع زملاءه في موقف صعب قبل بداية الموسم الجديد.

من جهتها، أوضحت التقارير أن العلاقة بين صلاح وسلوت شهدت توترا متصاعدا خلال الأشهر الماضية، في وقت تراجع فيه أداء النجم المصري هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، ما فتح الباب أمام موجة من الانتقادات حول مستواه ودوره داخل الفريق.

واختتم روني حديثه بالتأكيد على أن أي لاعب مهما كانت مكانته لا يجب أن يوجه انتقادات علنية متكررة لمدربه، معتبرا أن ما يحدث يضر باستقرار ليفربول في مرحلة حساسة من الموسم.