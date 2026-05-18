بحث تشغيل رحلات عارضة من عمّان الى صلالة

خبرني - استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، ضيف الله الفرجات، في مقر الهيئة، سفير سلطنة عمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، والوزير المفوض يعقوب بن بدر الرقيشي، نائب رئيس البعثة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فقد بحث اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس المفوضين في الهيئة، آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تناول الجانبان خلال المباحثات آليات تشغيل رحلات جوية عارضة (Charter Flights) بين مدينة صلالة العمانية والعاصمة عمّان، بهدف تنشيط الحركة السياحية والتجارية، وتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين، لا سيما في المواسم السياحية.

وأضاف البيان أن المباحثات ركزت على زيادة وتيرة رحلات الشحن الجوي بين الأردن وسلطنة عُمان، بما يسهم في دعم التبادل التجاري وتدفق السلع والبضائع.

بدوره أكد الفرجات عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الأردن وسلطنة عُمان، مشددا على حرص الهيئة على تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم نمو حركة النقل الجوي والشحن بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب والسلامة الجوية.

من جانبه، أشاد العجيلي بالمستوى المتميز الذي يشهده قطاع الطيران المدني في الأردن، معربا عن تطلع السلطنة إلى مزيد من التعاون والشراكة المثمرة التي تنعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية والسياحية في كلا البلدين.

افتتاح طريق الحاويات الخلفي في العقبة
