لجنة السينما في شومان تعرض الفيلم الايطالي/ الروماني  (استعراض)

خبرني - تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان يوم غد الثلاثاء الفيلم الايطالي/ الروماني "استعراض" للمخرج ماركو بونتيكورفو، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة السينما بمقر المؤسسة بجبل عمان.

ويعد فيلم "با ـ را ـ دا" (استعراض)، أول أفلام المخرج ماركو بونتيكورفو، التي قدمها بعد أن سبق له العمل كمدير للتصوير في أفلام عديدة عالمية نالت جوائز وترك بصمته فيها.

في فيلمه "با- را- دا" وعلى مدى ساعة و40 دقيقة، يتابع المخرج جهود "ميلود" المهرج الشاب من أصل جزائري، الذي يعيش في باريس ويقرر مساعدة الأطفال في شوارع بوخارست بعد أن التحق للعمل فيها ضمن منظمة خيرية دولية. يحاول "ميلود" تدريجياً الدخول في عالمهم، وشيئاً فشيئاً يحوز على ابتسامتهم وضحكتهم وثقتهم. وبعد مرور عام كامل، وعلى الرغم من معارضة المسؤولين الفاسدين، يتمكن "ميلود" مع أطفاله من تنظيم عرض حي في أحد ميادين بوخارست. وبحلول عام 1996، يقوم بتأسيس جمعية "فونداتيا بارادا "، وهي مؤسسة خيرية لمساعدة المشردين تجوب شوارع أوروبا لإدخال السعادة على قلوب الأطفال في كل مكان. وكان الفيلم قد عرض في مهرجان دبي السينمائي قبل أعوام بحضور الأطفال أعضاء الفرقة والذين كانوا ينظمون الاستعراضات في ساحات المهرجان لعموم الجمهور.

الفيلم مبني على قصة حقيقة، وهو يغوص في قلب حياة الشوارع في بوخارست من خلال المهرج "ميلود"، حيث تتعدد الشخصيات التي يقابلها، وذلك في العام 1992، ويصف كيف جاء مهرج السيرك لمدينة بوخارست وأسس فرقته من أجل ان يكتسب الأطفال الأيتام المال من عمل شريف يحميهم من الاستغلال، ويكشف النوايا الحسنة في البشر.

ولأن الأحداث تدور بعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام الرئيس الروماني الذي تم اعدامه نيكولاي تشاوشيسكو، فإننا نرى حال البلاد في تلك الفترة، حيث عانت من تردي الاوضاع الاقتصادية، الفقر، الفساد، وصعوبة الحصول على الطعام.

ومن هنا وعبر مهارة بونتيكورفو في التصوير فإنه التقط كل تلك الأمور بمهارة، مقدما صورا مثيرة للإعجاب، بعضها شديد التنافر ضمن مشهد واحد.

المهرج "ميلود" ورحلته وجهوده في إنقاذ الأطفال، وهو الفرنسي من أصول جزائرية الذي يصل لبوخارست، يدعنا نكتشف معه معنى العطاء، العمل الجاد، الكفاح ضد الفساد وتشريد الأطفال في الشوارع، والنضال في سبيل اكتساب ثقتهم واحترام إنسانيتهم وتحويلهم لفنانين يقدمون الاستعراض في شوارع بوخاريست وبقية دول العالم، إضافة إلى مشاركة الفرقة في المهرجانات السينمائية الدولية التي يجري فيها عرض الفيلم عن طريق تقديم استعراض في أروقة وساحات المهرجانات.

عبر"التهريج" يكشف لنا بونتيكورفو التاريخ الحقيقي للنضال من أجل الحياة والفرح وكرامة الإنسان، على الرغم من صعوبة رسم ابتسامة وسط الألم، فهي ابتسامة مريرة.